Morre Karin Bückmann, bisneta do cônsul Carlos Renaux

Faleceu na quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro, aos 86 anos, a brusquense Karin Bückmann, bisneta do cônsul Carlos Renaux e irmã do empresário e último presidente da Fábrica de Tecidos Renaux, Rolf Bückmann.

Filha de Ilse Ohl Bückmann e Erich Walter Bückmann, Karin residia na capital carioca há muitos anos. Natural de Brusque, viveu na cidade até os 10 anos de idade. Também era conhecida por frequentar a Praia de Cabeçudas, em Itajaí.

Karin deixa enlutados familiares e amigos, entre eles a filha Ingrid, o genro Eduardo e três netas. Ela também era mãe de Klaus, já falecido.

Um culto em sua homenagem será realizado em breve na Igreja Luterana, no Centro de Brusque.

“É com muita tristeza que informamos o falecimento de Karin. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia”, declarou a família ao jornal O Município.

