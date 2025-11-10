Morre motorista de caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após acidente
Veículo que ele conduzia pegou fogo
Jardel Bonadiman, motorista de um caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após um acidente em Garuva, morreu nesta segunda-feira, 10. O veículo que ele conduzia pegou fogo.
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. O acidente aconteceu na madrugada de 29 de outubro.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um caminhão Iveco, com placas de Brusque e conduzido por Jardel, e um caminhão Scania, de Bom Jesus. O veículo dirigido por Jardel pertence a uma empresa de Brusque.
O motorista da Scania não se feriu. Ainda segundo a PRF, o trânsito foi liberado em uma faixa às 5h e, totalmente, às 6h30, após a retirada dos veículos e a limpeza feita pela concessionária Arteris.
