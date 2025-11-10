Morre motorista de caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após acidente

Veículo que ele conduzia pegou fogo

Morre motorista de caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após acidente

Veículo que ele conduzia pegou fogo

Comente

Jardel Bonadiman, motorista de um caminhão de Brusque que ficou gravemente ferido após um acidente em Garuva, morreu nesta segunda-feira, 10. O veículo que ele conduzia pegou fogo.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. O acidente aconteceu na madrugada de 29 de outubro.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um caminhão Iveco, com placas de Brusque e conduzido por Jardel, e um caminhão Scania, de Bom Jesus. O veículo dirigido por Jardel pertence a uma empresa de Brusque.

O motorista da Scania não se feriu. Ainda segundo a PRF, o trânsito foi liberado em uma faixa às 5h e, totalmente, às 6h30, após a retirada dos veículos e a limpeza feita pela concessionária Arteris.

Leia também:

1. Legado e emoção: fogo simbólico dos Jogos Abertos de Santa Catarina é aceso em Brusque
2. Homem é preso por extorquir mãe de usuário de drogas que usou moto como pagamento, em Brusque
3. Porcos decapitados em Brusque: donos dos animais contam detalhes da chacina e revelam suspeitas
4. FIP Baby, Sábado Fácil e festival de blues: confira nove coisas para fazer em Brusque neste fim de semana
5. Saúde em Brusque: saiba como está o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias

Assista agora mesmo!

Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo