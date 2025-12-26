Morre o fundador do parque aquático Zacarias
Administração do parque lamentou falecimento e fechou nesta sexta
Administração do parque lamentou falecimento e fechou nesta sexta
O fundador do parque aquático Zacarias, de Itajaí, Nélio Bernardes, faleceu nesta quinta-feira, 25. De acordo com o jornal Diarinho, ele tinha 49 anos e foi vítima de uma parada cardíaca.
“Mais do que um empreendedor, era alguém que amava a vida, a alegria e tudo aquilo que se traduz no riso das crianças, no som das pessoas se divertindo e nos dias iluminados pelo sol”, escreveu a administração do parque aquático, nas redes sociais.
O parque Zacarias está fechado nesta sexta-feira, 26, em razão do falecimento de Nélio. A reabertura ocorre no sábado, 27.
Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios: