Morre o fundador do parque aquático Zacarias

O fundador do parque aquático Zacarias, de Itajaí, Nélio Bernardes, faleceu nesta quinta-feira, 25. De acordo com o jornal Diarinho, ele tinha 49 anos e foi vítima de uma parada cardíaca.

“Mais do que um empreendedor, era alguém que amava a vida, a alegria e tudo aquilo que se traduz no riso das crianças, no som das pessoas se divertindo e nos dias iluminados pelo sol”, escreveu a administração do parque aquático, nas redes sociais.

O parque Zacarias está fechado nesta sexta-feira, 26, em razão do falecimento de Nélio. A reabertura ocorre no sábado, 27.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

