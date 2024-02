Morre Xanthus, cavalo que foi resgatado após sofrer maus-tratos em Brusque

Xanthus, o cavalo que apareceu em um vídeo sendo agredido por um homem no bairro Azambuja, em Brusque, faleceu na tarde desta quarta-feira, 28. A informação foi confirmada por uma das voluntárias responsáveis pela saúde do animal, Bianca Machado.

Resgatado por voluntários independentes na segunda-feira, 19, o animal tinha cerca de 21 anos e lutava pela vida em um lar temporário encontrado por ajudantes. Com aparência e saúde debilitada, os custos para a recuperação do animal estavam sendo retirados de uma vaquinha que foi criada para arrecadar valores.

“É uma situação muito triste. Compramos umas flores para ele e vamos realizar um enterro. Os exames que fizemos apontaram que ele tinha doenças sistêmicas por todo o corpo. O médico veterinário responsável pelos cuidados já foi acionado. Queremos justiça por ele. Situações assim não podem ocorrer novamente”, comenta Bianca.

Saúde debilitada

O jornal O Município esteve na terça-feira, 27, no local onde Xanthus estava sendo cuidado. Ao ver o estado do animal de perto, a reportagem se deparou com cenas fortes. Magro e com diversos ferimentos pelo corpo, Xanthus era retrato de anos de maus-tratos. Partes do corpo estavam quase em carne viva.

“Ele chegou aqui muito pior do que como estava até ontem. Chamamos um médico veterinário para avaliar a situação e solicitar exames. Os resultados não foram bons. Se ele conseguisse se recuperar, o processo todo levaria uns seis meses. Ele estava tomando antibiótico e se alimentava bem, porém, não foi suficiente”, disse Bianca.

Ainda segundo a voluntária, o dono do animal foi identificado e o caso está sendo investigado. “Fizemos a denúncia, o boletim de ocorrência, enfim, tudo que estava ao nosso alcance. O caso não terminará aqui. Podem existir outros Xanthus por aí. Precisamos que as pessoas denunciem. Animais não podem sofrer desse jeito. Digo e repito, faremos justiça por Xanthus”.

O caso

Nas imagens divulgadas pelo jornal O Município, o cavalo aparece sendo agredido por um homem com um pedaço de madeira. Ainda de acordo com as testemunhas, o homem também teria vomitado no animal.

No dia, a Polícia Militar ajudou no resgate do animal, que não estava mais com o suposto dono. Ele foi levado para um pasto e, posteriormente, para o lar temporário onde acabou falecendo.

Confira o vídeo das agressões:

