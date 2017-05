Morro cede e põe em risco moradores do bairro Poço Fundo

Uma residência, na rua PF 003, no bairro Poço Fundo, corre risco de ser atingida por um deslizamento de terra. O Corpo de Bombeiros foi chamado para averiguar a situação e constatou que em poucas horas o solo tem grande risco de ceder.

Os bombeiros orientaram o proprietário da casa a deixar o imóvel. A Defesa Civil também foi acionada para realizar vistorias no local.

No início da tarde desta quarta-feira, 31, os bombeiros também foram até a rua Otto Heckert, no Steffen, por conta de um bueiro que estourou por baixo da terra e com isso, abriu um buraco na rua. Neste local, foi feito a sinalização para evitar possíveis acidentes.