Neste fim de semana, Botuverá vive a programação dedicada à padroeira Santa Luzia no bairro Sessenta, onde fé, tradição e paisagem se encontram de forma singular.

A festa se desenvolve em um dos cenários mais emblemáticos do município, cercado por serras e tendo o Morro do Barão como referência natural.

Diante de 1.150 metros de altitude, a montanha se torna ainda mais simbólica neste período em que o dia 13 de dezembro é dedicado à Santa Luzia.

Tendo as formações rochosas do Morro do Barão compondo a paisagem no entorno, a comunidade do bairro Sessenta se reúne para uma agenda variada que valoriza a tradição e a convivência.

A festa

A programação tem início neste sábado 13, com a missa às 18h, que abre oficialmente as festividades.

Após a celebração religiosa, o evento segue com os serviços de cozinha, o tradicional churrasco de igreja, além de várias outras opções gastronômicas e atrações musicais, movimentando o local ao longo da noite.

No domingo, 14, a missa das 10h dá sequência à programação, que segue ao longo do dia com os festejos, reunindo moradores e visitantes em torno da convivência, da fé e da tradição mantidas pela comunidade.

Origem da festa em Botuverá

A origem da devoção, pois, ajuda a compreender a força simbólica da festividade atual.

Há cinco décadas, uma imagem de Santa Luzia foi encontrada junto às pedras do Morro do Barão, episódio que marcou a história local e consolidou a santa como padroeira da comunidade.

A partir desse momento, a devoção se fortaleceu e deu origem à celebração que atravessa gerações.

Assim, mantém-se viva uma tradição diretamente ligada à fé e à paisagem que molda a identidade do bairro Sessenta.

Botuverá em fotos

Por fim, imagens que revelam a força da paisagem, a devoção e os bastidores da programação ajudam a traduzir a atmosfera observada neste sábado, 13.

Os registros, pois, estão reunidos em uma galeria de fotos posicionada após os anúncios, ao fim desta edição, ampliando o olhar sobre o encontro entre fé, tradição e cenário natural.

Botuverá vista no bairro Sessenta

