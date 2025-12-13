Neste fim de semana, Botuverá vive a programação dedicada à padroeira Santa Luzia no bairro Sessenta, onde fé, tradição e paisagem se encontram de forma singular.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição
A festa se desenvolve em um dos cenários mais emblemáticos do município, cercado por serras e tendo o Morro do Barão como referência natural.
Diante de 1.150 metros de altitude, a montanha se torna ainda mais simbólica neste período em que o dia 13 de dezembro é dedicado à Santa Luzia.
Tendo as formações rochosas do Morro do Barão compondo a paisagem no entorno, a comunidade do bairro Sessenta se reúne para uma agenda variada que valoriza a tradição e a convivência.
A festa
A programação tem início neste sábado 13, com a missa às 18h, que abre oficialmente as festividades.
Após a celebração religiosa, o evento segue com os serviços de cozinha, o tradicional churrasco de igreja, além de várias outras opções gastronômicas e atrações musicais, movimentando o local ao longo da noite.
No domingo, 14, a missa das 10h dá sequência à programação, que segue ao longo do dia com os festejos, reunindo moradores e visitantes em torno da convivência, da fé e da tradição mantidas pela comunidade.
Origem da festa em Botuverá
A origem da devoção, pois, ajuda a compreender a força simbólica da festividade atual.
Há cinco décadas, uma imagem de Santa Luzia foi encontrada junto às pedras do Morro do Barão, episódio que marcou a história local e consolidou a santa como padroeira da comunidade.
A partir desse momento, a devoção se fortaleceu e deu origem à celebração que atravessa gerações.
Assim, mantém-se viva uma tradição diretamente ligada à fé e à paisagem que molda a identidade do bairro Sessenta.
Botuverá em fotos
Por fim, imagens que revelam a força da paisagem, a devoção e os bastidores da programação ajudam a traduzir a atmosfera observada neste sábado, 13.
Os registros, pois, estão reunidos em uma galeria de fotos posicionada após os anúncios, ao fim desta edição, ampliando o olhar sobre o encontro entre fé, tradição e cenário natural.
Galeria após o apoio comercial
Botuverá vista no bairro Sessenta
*Preparativos da festa/Fotos: Suzana Sorer Rezini >>
*Paisagem no entorno da festa/Fotos: Ciro Groh/O Município >>
