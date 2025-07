Morro do Rosário, no Santuário de Azambuja, completa 75 anos como símbolo de fé e devoção em Brusque

Inaugurado no dia 15 de agosto de 1950, há 75 anos, o Morro do Rosário, localizado no Santuário de Azambuja, em Brusque, é um dos principais espaços de peregrinação da região.

O trajeto leva ao cume do morro situado atrás do santuário e é marcado por 15 monumentos que representam os Mistérios do Rosário.

Cada estação é composta por esculturas ou conjuntos escultóricos em tamanho natural, moldados em cimento. As imagens acompanham os fiéis em uma jornada de fé e contemplação.

Segundo a pesquisadora e professora Jaqueline Kuhn, a construção foi fruto do esforço conjunto de seminaristas, administradores e da comunidade. “Foi inaugurada em uma noite com uma procissão”, relembra.

“Muitos se emocionaram ao ver os ‘pontinhos de luz’, em movimento, rumo ao alto do morro. Nos anos seguintes, e até 1954, todas as pesadas estátuas já haviam sido instaladas”, complementou a professora em um grupo do Facebook.

O padre e escritor guabirubense Eder Claudio Celva, autor de um livro sobre o Santuário, descreve como era a participação dos fiéis durante os primeiros anos da obra.

“Ao final das missas no santuário, os fiéis eram convidados a subir o traçado, em oração, levando alguns tijolos, conforme a resistência física de cada um, até o alto da colina; os tijolos foram levados pelos fiéis, enquanto areia, cimento e similares para a obra passaram pelos ombros dos seminaristas”.

Início do projeto

O pesquisador Aluizio Haendchen Filho destaca que o Morro do Rosário era originalmente chamado de “Mistérios do Rosário”. A proposta surgiu como forma de marcar, de maneira solene, o Ano Santo de 1950, proclamado pelo Papa Pio XII.

Na época, o cura do Santuário e o ecônomo do Seminário, cônego Afonso Niehues e padre Guilherme Kleine, decidiram transformar o morro ao lado do templo em um caminho visual de oração. A proposta recebeu aval imediato de Dom Joaquim, que manifestou o desejo de inaugurar o primeiro monumento já na festa de agosto daquele ano.

As informações foram reunidas por Aluizio com base na obra Azambuja 100 anos, de José Artulino Besen. Segundo Besen, a postura de Dom Joaquim era direta: “não era muito criativo, mas queria imediatamente postas em prática as grandes ideias dos outros. Não era homem de muitas esperas. Assim deu-se também na construção do Seminário”.

Padre Kleine iniciou os trabalhos com o engenheiro João Backes, responsável por medir o morro e projetar o ajardinamento. Depois, foi a São Paulo para contratar a confecção das esculturas. “Eram imagens pesadas, de cimento armado”, afirma Aluizio.

O Altar-Monumento, situado no topo, foi inaugurado em 14 de agosto de 1950. A cerimônia contou com uma procissão luminosa com a participação de fiéis, Marianos de Brusque e membros do Apostolado da Oração. “O Altar-Monumento representa a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra”.

Em 1952, mais quatro monumentos foram inaugurados, completando os mistérios gloriosos: Ressurreição, Ascensão, Pentecostes, Assunção e Coroação.

Dois anos depois, em 8 de dezembro de 1954 — no centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição — o conjunto foi finalizado com os mistérios dolorosos (Prisão, Flagelação, Coroação de Espinhos, Carregamento da Cruz e Calvário) e gozosos (Anunciação, Visitação, Presépio, Apresentação e Encontro no Templo).

“É uma visão magnífica, que ostenta, nesses 15 monumentos, grandes blocos de cimento armado transformados em beleza e piedade”.

História do Santuário

O Santuário de Azambuja teve origem em 22 de outubro de 1875, com a chegada de imigrantes italianos do distrito de Treviglio. Unidos por laços de fé, prometeram permanecer juntos e, como símbolo dessa união, decidiram erguer uma capela em honra à Madonna de Caravaggio.

Com o passar do tempo, parte do grupo se dispersou, e apenas nove famílias permaneceram no Vale de Azambuja.

A região, antes chamada de Caminho do Ribeirão ou Caminho do Meio, passou a ser conhecida como Azambuja, possivelmente em homenagem ao diretor do Departamento de Terras, Conselheiro Doutor Bernardo Augusto Nascentes d’Azambuja.

No fim de 1884, começaram os trabalhos para a construção da primeira capela. O terreno foi doado por Pietro Colzani. A capela media 6 metros por 3 e foi abençoada em 24 de abril de 1887, pelo padre Marcello Ronchi SJ, com a presença do vigário de Brusque, padre João Fritzen SJ.

Com o aumento do número de fiéis, o padre Antônio Eising iniciou a construção de uma nova igreja em 1892, concluída dois anos depois. A estrutura tinha 10 metros de largura por 12 de comprimento. A antiga capela guardava o quadro de Nossa Senhora de Caravaggio, trazido da Itália.

A tradicional festa de 26 de maio, data da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio, começou a ser celebrada ainda em 1892. Em 15 de agosto de 1900, ocorreu a primeira festa da Assunção. Relatos da época indicam a presença de cerca de dois mil romeiros na celebração daquele ano.

Diante da relevância do local, o bispo de Curitiba, Dom Duarte Leopoldo e Silva, elevou a capela à condição de Santuário Episcopal em 1º de setembro de 1905.

A pedra fundamental do novo santuário foi lançada em 8 de dezembro de 1939. As paredes da nova igreja foram erguidas em torno do templo anterior, que foi demolido entre junho e setembro de 1941.

O projeto, assinado por Simão Gramlich, previa uma torre de 40 metros e nave com 45 metros de comprimento, 16 de largura e 20 de altura.

O templo passou a ser utilizado a partir de 1943, mas sua consagração oficial ocorreu apenas em 26 de maio de 1956, presidida por Dom Joaquim Domingues de Oliveira.

