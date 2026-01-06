Mortes nas rodovias de Santa Catarina durante o fim de ano reduzem em 37%

Polícia Militar divulgou um relatório estatístico na segunda-feira, 5

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por intermédio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), informou nesta segunda-feira, 5, os números finais relacionados às festas de fim de ano, das 8h do dia 24 de dezembro até às 8h desta segunda-feira, 5.

Houve uma redução de 37,50% no número de mortes nas rodovias estaduais em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2024, foram registradas oito mortes e 130 pessoas feridas, em 206 ocorrências atendidas. Já em 2025, os números apresentaram aumento de 11,65% do número total de sinistros de trânsito, 7,69% no número de pessoas feridas, 17,59% no número de sinistros sem vítimas e redução de 37,50% no número de vítimas fatais. Deste total, foram contabilizados 392 veículos envolvidos.

Comando de Polícia Militar Rodoviária

“As ações de trânsito desenvolvidas pelas unidades subordinadas ao Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), priorizaram em todo o Estado o monitoramento das rodovias estaduais, sempre colocando os postos rodoviários, bem como as guarnições de serviço, como pontos de apoio e suporte a população, orientando os usuários e atuando de forma integrada com os demais órgãos de Segurança Pública”, disse o órgão.

