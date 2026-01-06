Mortes nas rodovias de Santa Catarina durante o fim de ano reduzem em 37%

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por intermédio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), informou nesta segunda-feira, 5, os números finais relacionados às festas de fim de ano, das 8h do dia 24 de dezembro até às 8h desta segunda-feira, 5.

Houve uma redução de 37,50% no número de mortes nas rodovias estaduais em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em 2024, foram registradas oito mortes e 130 pessoas feridas, em 206 ocorrências atendidas. Já em 2025, os números apresentaram aumento de 11,65% do número total de sinistros de trânsito, 7,69% no número de pessoas feridas, 17,59% no número de sinistros sem vítimas e redução de 37,50% no número de vítimas fatais. Deste total, foram contabilizados 392 veículos envolvidos.

“As ações de trânsito desenvolvidas pelas unidades subordinadas ao Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), priorizaram em todo o Estado o monitoramento das rodovias estaduais, sempre colocando os postos rodoviários, bem como as guarnições de serviço, como pontos de apoio e suporte a população, orientando os usuários e atuando de forma integrada com os demais órgãos de Segurança Pública”, disse o órgão.

