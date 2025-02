Mosaico Cultural: Fundação Cultural realiza evento com apresentações artísticas em Brusque

A Fundação Cultural de Brusque promove na próxima semana a segunda edição do Mosaico Cultural. O evento, gratuito e aberto ao público, abre oficialmente o calendário cultural de 2025 e traz uma programação diversificada, com apresentações de diferentes linguagens artísticas.

A abertura ocorre na segunda-feira, 24, com o cantor e compositor Vince Owen, que se apresenta em um show de voz e violão. Na terça-feira, 25, será exibido o filme “A Última Canção”. Já na quarta-feira, 26, a banda Rangones sobe ao palco com um show recheado de músicas que mesclam diferentes estilos. E para encerrar a programação, na quinta-feira, 27, haverá a apresentação da leitura dramática do recém-lançado livro “Ao Som dos Teares”, do grupo Trama.

De acordo com o superintendente da Federação Cultural de Brusque, Igor Balbinot, esta é mais uma forma de fomentar a cultura local e promover o encontro de diferentes expressões artísticas. “Uma oportunidade única de vivenciar e apoiar os talentos da cidade”.

As apresentações começam sempre às 19 horas e serão realizadas nas dependências da Fundação Cultural de Brusque.

