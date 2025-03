Motivo inusitado faz homem subir em torre de telefonia em Timbó e bombeiros precisam resgatá-lo

No início da tarde deste domingo, 3, o 3° Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para realizar um resgate de uma pessoa no Centro de Timbó, no Vale do Itajaí. A ocorrência, registrada às 14h40, aconteceu na rua General Osório, sendo que um homem havia subido em uma torre de telefonia.

De acordo com o relato dos bombeiros que integraram a guarnição, o homem afirmou ter escalado a torre para “olhar a vista”. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o indivíduo já sendo atendido por uma equipe da Polícia Militar.

Com o apoio das viaturas ASU 483, AR 241 e ABTR 76, os bombeiros realizaram o auxílio necessário para garantir a descida segura do homem. Após o resgate, ele foi liberado no local, sem necessidade de atendimento médico.

