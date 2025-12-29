Moto furtada em Guabiruba é recuperada em Brusque; suspeito é detido
Veículo havia sido levado de uma residência no dia 27
Uma motoneta Honda Biz furtada de uma residência em Guabiruba foi recuperada em Brusque na noite de segunda-feira, 29, após trabalho de buscas baseado em imagens de câmeras de segurança.
O suspeito de cometer o furto foi localizado, confessou o crime e indicou onde o veículo estava escondido.
O furto ocorreu na noite de sábado, 27, por volta das 23h40, em Guabiruba. Com a identificação do autor a partir das imagens, equipes iniciaram buscas contínuas até localizar e abordar o suspeito na própria cidade, na noite de segunda-feira, por volta das 19h30.
Durante a abordagem, o homem informou que a motoneta estava escondida em Brusque. As equipes solicitaram apoio e se deslocaram até o endereço indicado, onde encontraram o veículo furtado.
Após a recuperação da Biz e a detenção do suspeito, as equipes conduziram o homem e o veículo à delegacia de Brusque para os procedimentos cabíveis.
