Moto Trilha Botuverá: 18º encontro acontece neste fim de semana; confira programação

Botuverá recebe, nos dias 28 e 29, sábado e domingo, o 18º encontro Moto Trilha, tradicional evento que reúne trilheiros e apaixonados por motociclismo off-road. A programação será concentrada na paróquia São José, no Centro.

Entre as atrações estão os sorteios de prêmios em dinheiro — três de R$ 1 mil e quatro de R$ 500 —, além de cinco pneus e brindes diversos. Os inscritos antecipadamente garantem uma camiseta personalizada (limitadas a 500 unidades) e a chance de concorrer a mais de 200 troféus.

A inscrição antecipada custa R$ 135 e inclui café da manhã, almoço e lanche no neutro; já no dia do evento o valor será de R$ 160. Interessados podem garantir sua participação pelo site LS Off-Road.

A largada para os quadriciclos e UTVs ocorre às 9h, e as motos saem logo em seguida, às 9h30.

O percurso conta com trilhas preparadas especialmente para quadriciclos, UTVs e motos, oferecendo um desafio para todos os níveis de habilidade. O evento também terá baile no sábado à noite, área para camping (com regras) e cobertura fotográfica especializada.

Mais informações com os organizadores André (47) 9 9995-1633, Mario (47) 9 8498-1997 e Márcio (47) 9 8482-4501.

Leia também:

1. Incêndio atinge empresa e destrói três carros em Brusque

2. Brusque Basquete luta por título nacional na Arena; entrada é livre

3. O Município celebra 71 anos de vida e 10 anos de profunda transformação digital

4. Vereadores pedem estudo para alterar legislação sobre circulação de motos elétricas em Guabiruba

5. Ciclista tem dedo amputado após ser atingido por caminhão no Rio Branco, em Brusque

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: