Motocicleta abandonada próxima à rodoviária de Brusque há mais de 20 dias é recuperada

Na manhã desta segunda-feira, 22, por volta das 11h20, uma equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) localizou uma motocicleta abandonada nas proximidades da rodoviária do município.

Segundo informações repassadas pelo vigia que trabalha no local, o veículo estaria estacionado na região há mais de 20 dias sem qualquer movimentação. Após a denúncia, os agentes consultaram o sistema e constataram que a motocicleta possuía registro de roubo/furto.

Diante da situação, o veículo foi conduzido pela equipe da GTB até a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais. Em seguida, a motocicleta foi removida ao pátio conveniado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Essa ocorrência só foi possível graças à colaboração do vigia, que percebeu a situação anormal e acionou a GTB. A participação da população é fundamental para que possamos dar uma resposta rápida à sociedade”, afirma o agente de trânsito Aparecido Marquês.

