Motocicleta é furtada de garagem de prédio, no Steffen

Uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros de cor vermelha, placa QIC 1566, de Brusque, foi furtada da garagem do prédio do proprietário, na rua Arthur Erico Heinig, no bairro Steffen.

A moto foi vista pela última vez por volta das 19h30 da última quarta-feira, 17. Segundo informações do dono, o portão de acesso ao prédio estava no modo normal. O local não possui câmeras de segurança e a motocicleta não possuía seguro.

Furto em veículo

Foi furtado de dentro de um veículo um talão de cheque do banco Itaú. Conforme o proprietário do carro, um homem de 40 anos, o veículo estava na garagem da residência, na rua Itajaí, no Limoeiro, e quando ele foi ao banco, na manhã da quinta-feira, 18, o talão não estava mais no porta luva do automóvel.