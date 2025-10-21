Motociclista chega a perder a consciência após queda na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista de 57 anos ficou ferido após uma queda na noite desta segunda-feira, 20, na rodovia Antônio Heil, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 20h na altura do bairro Centro II.

O Samu passava pelo local e prestou o primeiro atendimento. Segundo os bombeiros, o homem, que conduzia uma Biz, já estava sem capacete e de colar cervical. O motociclista estava desorientado, com períodos de agitação seguidos de inconsciência.

Ele foi imobilizado e, ao ser avaliado no interior da viatura dos bombeiros, relatou dor na perna direita, onde apresentava escoriações. Ele também relatou dor nas costas e apresentava escoriações nas mãos. O homem foi levado ao Hospital Azambuja.

Ele foi identificado pela Polícia Militar através da placa da motoneta, já que não portava documentos.