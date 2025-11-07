Motociclista colide com carro ao tentar ultrapassagem em local proibido na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista de 39 anos ficou ferido após um acidente na tarde desta sexta-feira, 7, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque.

O sinistro foi registrado por volta das 14h45 e envolveu um automóvel Volkswagen Voyage, com placas de Brusque, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de Gaspar.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois veículos seguiam no mesmo sentido, de Gaspar a Brusque, quando ocorreu a colisão.

Conforme o relato dos policiais, o motociclista teria tentado uma ultrapassagem em local proibido, trafegando pelo corredor, momento em que colidiu na lateral esquerda do automóvel.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque, com dores no ombro. O motorista do Voyage, de 48 anos, não se feriu.

A PMRv realizou a sinalização do local e confeccionou o boletim de ocorrência do sinistro. A motocicleta foi autuada por irregularidades de trânsito e removida ao pátio conveniado. A pista ficou liberada durante todo o atendimento.

