Motociclista colide contra carro, troca agressões com proprietário e invade residência no Limeira

Um homem de 30 anos foi levado para o hospital após se envolver em uma briga no bairro Limeira, em Brusque, durante a madrugada desta sexta-feira, 15. De acordo com uma testemunha, a vítima conduzia uma moto quando acabou colidindo em um carro. Posteriormente, uma briga foi iniciada e o homem acabou invadindo a casa da testemunha por engano. A vítima teve diversos ferimentos no rosto e no corpo.

O morador que teve a casa danificada conta que, aparentemente, o suspeito estava embriagado ou sob efeito de alguma droga. A briga entre os envolvidos teria acontecido depois da vítima conversar com o proprietário do carro para resolver as questões do acidente. Ainda de acordo com o morador, a própria vítima teria iniciado a briga acertando um soco no rosto do proprietário do carro, deixando o local após o ato.

O autor então retornou até o endereço do dono do carro e invadiu uma residência, porém, a casa invadida foi a de um outro vizinho. “Ele entrou pilotando a moto, arrastou o portão e minha moto junto. Quase entrou dentro da minha casa”.

Por conta da colisão, o motociclista ficou com diversos ferimentos pelo corpo. O Corpo de Bombeiros, assim como a Polícia Militar, foram acionados para atender ao chamado.

