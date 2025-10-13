Motociclista colide em carro estacionado em avenida por problema mecânico, em Brusque

Um motociclista ficou ferido após um acidente contra um carro na avenida Martin Luther, no Centro I, em Brusque. Um problema mecânico no carro foi a origem do acidente, registrado na manhã desta segunda-feira, 13, por volta das 10h.

O acidente ocorreu em frente ao Angeloni. O motorista do carro relatou à reportagem que estacionou o veículo na margem da via ao perceber o problema mecânico. Ele teria sinalizado o local com o triângulo de sinalização.

O motociclista não teria percebido que o carro estava parado e atingiu o veículo. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para receber atendimento médico.

Por outro lado, testemunhas apresentam diferentes versões sobre o que gerou a colisão. Algumas relatam que o motociclista estava com a visão bloqueada por um caminhão no momento do acidente. Já outras dizem que o triângulo de sinalização não estava na via.

No entanto, imagens divulgadas pela Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) mostram que o triângulo estava no local, pelo menos após a colisão.

As idades dos envolvidos não foram divulgadas. Quando O Município chegou ao local, o motociclista já havia sido encaminhado para atendimento médico.

Atuaram na ocorrência também o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar.

Colaboração: João Henrique Krieger

