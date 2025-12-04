Motociclista colide na lateral de carro durante conversão no Centro de Brusque

O condutor de uma motocicleta Honda Titan, de 73 anos, colidiu com a lateral de um Renault Sandero na Avenida Lauro Muller, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 4.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 11h30 para prestar socorro aos envolvidos.

O motorista do Sandero, de 32 anos, contou ao jornal O Município que trafegava pela segunda pista e, ao chegar à sinaleira em frente ao Miami Automóveis, realizou uma conversão à direita. Nesse momento, foi surpreendido pelo motociclista, que seguia em frente pela terceira pista, faixa onde é permitido apenas virar à direita, e acabou colidindo com a lateral do carro.

Após os primeiros atendimentos, o motociclista recusou encaminhamento ao hospital, pois apresentava apenas ferimentos leves.

Colaborou: Sophia Ribeiro.

