Motociclista de 19 anos morre após ultrapassar caminhão em local proibido e colidir contra semirreboque em Itajaí

Um motociclista de 19 anos morreu na manhã deste sábado, 15, após colidir contra um semirreboque de caminhão na rodovia Jorge Lacerda (SC-412), no bairro Santa Regina, em Itajaí. O acidente aconteceu por volta das 9h40 e envolveu um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544, com placas de Joinville, e uma motocicleta Honda CG 150 Titan, registrada em Gaspar.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista transitava no mesmo sentido do caminhão, na direção Itajaí-Ilhota, quando tentou uma ultrapassagem proibida.

Durante a manobra, a moto colidiu contra o semirreboque do caminhão, e o jovem perdeu o equilíbrio, caindo embaixo do veículo de carga. Ele morreu no local.

O motorista do caminhão, um homem de 32 anos, fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. O acidente ocorreu em um trecho urbano, com pista simples e sinalização visível. A velocidade permitida na via é de 40 km/h.

Desfecho

Equipes do Samu, Instituto Médico Legal (IML), Instituto Geral de Perícias (IGP) e Polícia Civil estiveram no local para os procedimentos necessários.

O caminhão foi liberado para o condutor, enquanto a motocicleta foi entregue a um familiar da vítima. A rodovia foi sinalizada e o trânsito seguiu normalmente após a conclusão dos atendimentos, por volta das 13h.

