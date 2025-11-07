Motociclista dorme no caminho para Brusque e colide contra guard rail na rodovia Antônio Heil

Um motociclista de 44 anos dormiu enquanto pilotava e colidiu contra um guard rail na rodovia Antônio Heil, no caminho para Brusque. O caso aconteceu por volta das 9h20 desta sexta-feira, 7, no bairro Campeche, em Itajaí.

Ele pilotava uma Honda CG Fan, com placas de Itajaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o homem saiu da pista em direção à direita e atingiu a barreira metálica.

Aos policiais, o motociclista relatou que dormiu durante o trajeto. Ele foi levado ao hospital em Itajaí com lesões leves. O primeiro atendimento foi realizado por pessoas que passavam pela rodovia.

