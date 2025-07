Motociclista é arremessada para fora da pista após acidente na rodovia Antônio Heil

Uma motociclista, de 34 anos, ficou ferida após um acidente envolvendo três veículos na SC-486, a rodovia Antônio Heil, em Itajaí, no início da noite de sábado, 19. A colisão aconteceu por volta das 18h20, no km 8,5 da rodovia, no bairro Itaipava.

Motociclista foi arremessada

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motociclista seguia pela rodovia no sentido Itajaí a Brusque quando bateu na traseira de um Renault Kwid. Com o impacto, ela foi arremessada para fora da pista, e a moto caiu no asfalto. Em seguida, um Volkswagen Gol, que vinha logo atrás, passou por cima da motocicleta caída na via.

A mulher foi socorrida pelos Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levada ao hospital em Itajaí. Por conta do atendimento médico, os policiais não conseguiram conversar com a vítima nem realizar o teste do bafômetro.

Os outros dois motoristas, um homem, de 41 anos, e outro, de 18, não sofreram ferimentos e passaram por teste do etilômetro, ambos com resultado negativo para ingestão de álcool.

A motocicleta foi removida ao pátio por não haver responsável no local. Já os dois carros foram liberados para os condutores. A pista, que ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento, foi liberada no início da noite. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas no relatório.