Motociclista é arremessado a mais de cinco metros após acidente com carro em Brusque

Um motociclista de 48 anos ficou ferido após ser lançado a cerca de seis metros de distância depois de uma colisão com um carro na tarde de segunda-feira, 25, em Brusque. O acidente ocorreu por volta das 14h20, na rua Ernesto Bianchini, no bairro Rio Branco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motocicleta Honda/CG 150 Titan, com placas de Brusque, colidiu frontalmente contra o para-lama esquerdo de um Fiat Uno Attractive, de cor cinza. Com o impacto, o carro ainda atingiu a traseira de um Honda Civic branco, que estava estacionado.

O condutor da moto foi encontrado consciente, orientado e utilizando capacete, mas apresentava dor no ombro esquerdo, escoriações nos pés e um ferimento lacerante no pé direito. Após os primeiros socorros, incluindo limpeza dos ferimentos, imobilização e restrição de movimentos, a vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja.

O motorista do Fiat Uno, um homem de 52 anos, não sofreu ferimentos e recusou atendimento. Já a proprietária do Honda Civic, uma mulher de 32 anos, não estava dentro do carro no momento da colisão e não ficou ferida.

Todos os envolvidos permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar.

