Motociclista é autuado com escapamento adulterado em Brusque

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) realizou, na tarde de quarta-feira, 3, uma abordagem a um motociclista que circulava com o escapamento irregular na rua Guilherme Alberto Frederico Hoefelmann, no Rio Branco, em Brusque.

A equipe estava em patrulhamento preventivo quando percebeu uma Honda CG vermelha emitindo ruído acima do limite esperado, facilmente perceptível à distância.

Diante da suspeita, os agentes efetuaram a abordagem, aplicando os protocolos de segurança e iniciando a fiscalização veicular. Durante a verificação, foi constatado que o equipamento instalado não correspondia ao modelo original de fábrica.

A alteração caracteriza modificação irregular no sistema de descarga, enquadrada no Art. 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de veículos “com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante”.

Após ser informado sobre a infração, o condutor demonstrou interesse imediato em corrigir o problema e realizou a substituição do escapamento no próprio local, reinstalando o componente original. A equipe de trânsito acompanhou todo o procedimento e constatou que a motocicleta voltou a atender às condições previstas nas normas de trânsito.

Concluída a regularização, foi lavrado o Auto de Infração correspondente. O motociclista recebeu as orientações e foi liberado com o veículo regulamentado.

