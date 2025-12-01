Motociclista é conduzido ao hospital após colisão com carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista foi conduzido ao hospital após colidir com um carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque, nesta segunda-feira, 1º.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 12h para prestar socorro e contou com o apoio da Polícia Militar e do Samu.

Segundo testemunhas, o carro, um Corolla prata, saía do estacionamento do Stop Shop e seguia sentido Itajaí, enquanto o motociclista vinha do semáforo em frente ao mesmo estabelecimento, também no sentido Itajaí. No meio do trajeto, ocorreu a colisão.

O homem que conduzia a motocicleta Yamaha vermelha possuía ferimentos pelo corpo e relatava dores. Ele foi imobilizado e conduzido ao hospital para receber os atendimentos necessários.

O motorista do Corolla prata, nada sofreu e ficou no local aguardando a finalização do atendimento.

Colaborou: Otávio Timm.

