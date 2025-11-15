Motociclista é encaminhado ao hospital após colisão com carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após uma colisão entre uma Honda Biz e um Fiat Palio na rodovia Antônio Heil, no bairro Nova Brasília, em Brusque, no início da tarde da sexta-feira, 14. O acidente ocorreu por volta das 12h25.

O Corpo de Bombeiros encontrou o homem consciente e com sinais vitais estáveis, mas desorientado. Ele apresentava escoriações e sangramentos no rosto, nos braços e nas pernas.

Segundo os socorristas, havia suspeita de lesão cervical e o motociclista relatou uso de losartana. Antes da chegada do atendimento, a vítima havia retirado o capacete por conta própria.

A equipe realizou restrição completa de movimento da coluna, limpeza dos ferimentos e contenção da hemorragia na face.

Durante o atendimento e o transporte, o homem teve episódios de confusão e perda de memória, alternando momentos de lembrança e esquecimento sobre o acidente.

Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja para avaliação médica especializada e permaneceu estável durante o trajeto.

O Fiat Palio, conduzido por um homem de 61 anos, permaneceu no local à espera da Polícia Militar Rodoviária Estadual. A motocicleta ficou sob responsabilidade de funcionários da empresa Paco Pedra até a chegada da guarnição policial.