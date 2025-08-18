Motociclista é encontrado inconsciente após acidente com caminhão na rodovia Ivo Silveira

Dois homens ficaram feridos em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na noite deste domingo, 17, em Gaspar. A colisão aconteceu por volta das 18h50, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Barracão, próximo à entrada da rua João Russi.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, uma das vítimas foi encontrada inconsciente. Os dois ocupantes da moto foram levados ao hospital.

O acidente envolveu um caminhão Mercedes Atego 2433, conduzido por um homem de 64 anos, que não sofreu ferimentos, e uma motocicleta Honda Start CG 160.

Na moto estavam dois homens, um de 41 anos e outro de 36. O mais velho dos homens conduzia a motocicleta, ele foi encontrado inconsciente, em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano e múltiplas lesões. Ele recebeu atendimento inicial dos bombeiros até a chegada do Samu de Brusque, que assumiu os cuidados e deu continuidade ao protocolo.

Já o passageiro da moto estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura na perna esquerda. Ambos foram encaminhados ao Hospital Azambuja pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

A Polícia Militar e a Polícia Militar Rodoviária Estadual também estiveram no local e ficaram responsáveis pelos veículos envolvidos. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

