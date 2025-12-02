Motociclista é flagrado levando recém-nascido entre dois adultos em Brusque

Na tarde desta terça-feira, 2, uma equipe da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) abordou uma motocicleta que circulava com três ocupantes, entre eles um recém-nascido acomodado entre o piloto e o passageiro. O caso aconteceu na rua Augusto Klapoth, no bairro Águas Claras, nas proximidades do estabelecimento Ideal Móveis e Estofados.

Segundo os agentes, o condutor havia acabado de sair de uma creche nas redondezas e transportava a criança como um favor a um conhecido. Ele alegou que percorreria apenas um breve trecho, mas o veículo foi interceptado logo após adentrar a via pública.

A fiscalização constatou que o condutor não possuía habilitação, a motocicleta estava com o licenciamento vencido desde 2022, havia aproximadamente R$ 600 em débitos, e o veículo foi removido ao pátio conveniado.

Diante da situação, os agentes atuaram com cautela para preservar a integridade física da criança. O recém-nascido foi conduzido novamente até a creche, onde aguardou em local seguro até a chegada de outro responsável legal.

Conduta irregular e de alto risco

A legislação brasileira é clara quanto ao transporte de crianças em motocicletas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) proíbe expressamente o transporte de menores de 10 anos ou de qualquer pessoa que não tenha condições de se manter em segurança sobre o veículo (art. 244, V), sendo considerada infração gravíssima.

“A equipe da GTB reforça que situações como essa, embora às vezes motivadas por boas intenções, representam grave risco à vida da criança e podem resultar em consequências legais sérias para o condutor”, diz a GTB em nota.

