Motociclista e garupa são levados ao hospital após sofrerem queda na rodovia Antônio Heil, no Centro II

Duas pessoas foram levadas para hospital após um acidente na rodovia Antônio Heil, no Centro II, em Brusque. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato tratou-se de uma queda, na qual a condutora e o garupa de uma Honda Biz ficaram feridos. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, 11.

A mulher, de 28 anos, foi encontrada consciente e orientada. Ela apresentava ferimento no nariz e uma contusão no crânio, com suspeita de fratura no braço. Já o garupa, de 31 anos, foi encontrado perambulando pela via. Ele apresentava escoriações no cotovelo, braço e antebraço. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro.

Informações sobre a dinâmica do acidente e identidade das vítimas não foram divulgadas.

