Motociclista é levada ao hospital após acidente entre três veículos no Primeiro de Maio, em Brusque

Um acidente entre três veículos foi registrado na rua Florianópolis, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 29. O caso aconteceu por volta das 8h, no bairro Primeiro de Maio. Uma mulher foi levada ao Hospital Azambuja.

A colisão envolveu um Ford Ka, conduzido por um idoso de 74 anos, um Gol, conduzido por um jovem de 23 anos, que tinha uma passageira de 23, além de uma motocicleta, conduzida por uma mulher.

Conforme apurado no local pela reportagem junto à Polícia Militar, os três veículos seguiam no sentido Centro. Em determinado momento, na esquina com a rua Carlos Ristow, o Ka colidiu na moto, que acabou atingindo a traseira do Gol.

A motociclista foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura. A moto foi recolhida para uma garagem próxima à rua. O condutor do Gol relatou que pretendia entrar na rua Carlos Ristow, mas, ao ver uma carreta saindo da via, parou com o pisca-alerta ligado. Segundo ele, a moto também parou atrás, mas acabou sendo atingida pelo carro.

O trânsito sofreu transtornos e contou com apoio de agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB).

