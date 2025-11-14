Motociclista é levado ao hospital após colisão com carro no Centro de Brusque

Um motociclista de 43 anos foi levado ao hospital após colidir com um carro no Centro de Brusque na manhã desta sexta-feira, 14. O acidente aconteceu no cruzamento da rua João Bauer com a rua Felipe Schmidt, por volta das 9h15.

Com o impacto, o vidro do carro ficou destruído. O veículo era conduzido por uma mulher que não se feriu. A motocicleta não estava no cruzamento quando a reportagem chegou ao local.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Segundo a PM, o carro seguia no sentido prefeitura pela rua João Bauer, enquanto a moto seguia no sentido Centro pela rua Felipe Schmidt.

