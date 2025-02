Motociclista é levado ao hospital após queda de moto em Guabiruba

Um motociclista de 60 anos ficou ferido após cair de moto na rua dos Imigrantes, em Guabiruba, na noite desta terça-feira, 11. O acidente aconteceu por volta de 21h30.

Ele conduzia uma Honda Biz. De acordo com os bombeiros, ele foi encontrado caído na via, apresentando suspeita de fratura em clavícula esquerda, escoriações nas pernas e corte no braço esquerdo, além de sinais vitais alterados.

Após atendimento, ele recebeu colar cervical e foi imobilizado antes de ser levado ao Hospital Azambuja.

