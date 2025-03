Motociclista é levado ao hospital após sofrer queda na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Um motociclista, de 50 anos, foi levado ao hospital após sofrer uma queda na rodovia Antônio Heil, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 4. O acidente aconteceu no bairro Limoeiro, por volta das 7h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele conduzia uma Honda Biz. Quando a equipe chegou no local, ele estava sentado na via e apresentava escoriações nos braços e pernas, além de um corte no joelho esquerdo.

Ele foi levado ao Hospital Azambuja para avaliação médica. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:

1. Candidato a prefeito em 2024, Danilo Visconti anuncia desfiliação do Democracia Cristã

2. Frente fria promete romper o calor extremo de março em Brusque; veja quando

3. Homem morre após acidente de jet ski em Itapema

4. Alerta: Brusque registra um suicídio a cada 17 dias em 2024

5. Conheça a história da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, em Brusque, que completa 50 anos em 2025

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: