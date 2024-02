Motociclista é levado ao hospital com suspeita de fratura em ambos os braços no São Pedro, em Brusque

Um motociclista de 42 anos foi levado ao hospital com suspeita de fratura em ambos os braços após uma colisão com um carro no bairro São Pedro, em Brusque, na tarde de segunda-feira, 26. O acidente aconteceu na rua São Pedro por volta das 16h54.

O acidente envolveu uma Honda Twister, com placas de Guabiruba, e um Peugeot.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local encontrou o motociclista deitado na via.

Ele apresentava suspeita de fratura nos braços. Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao Hospital Azambuja.

A condutora do carro, uma mulher de 26 anos, não sofreu ferimentos. Não foram divulgadas mais informações.

Leia também:



1. Bebê nasce dentro de carro em Itajaí e parto emociona bombeiros

2. Crescimento de MEIs: Brusque registra mais de 12 mil novos microempreendedores em cinco anos

3. Brusque tem o gás de cozinha mais caro entre as maiores cidades de Santa Catarina

4. Quina 6375 e Lotofácil 3038: veja números sorteados nesta segunda-feira

5. VÍDEO – Bar pega fogo e proprietário tem parada cardíaca no Vale do Itajaí

Assista agora mesmo!

O que motivou mudança de padroeiro na capela do bairro São Pedro | Templos de Guabiruba: