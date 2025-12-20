Motociclista é levado ao hospital em estado grave após acidente com caminhonete em Brusque

Um motociclista foi levado ao Hospital Azambuja em estado grave após um acidente com uma caminhonete no bairro Steffen, em Brusque, na madrugada da sexta-feira, 19. Ele não era habilitado, e o motorista da caminhonete se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os veículos envolvidos eram uma Saveiro e uma CG 150 Titan. Uma testemunha informou à equipe que a Saveiro transitava pela via no sentido de Gaspar a Brusque quando invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta.

O motociclista foi levado ao hospital com lesões gravíssimas, principalmente nas pernas. Já o outro homem saiu ileso do acidente. A Saveiro estava com débitos de licenciamento em aberto e foi removida ao pátio. A motocicleta também foi retida.