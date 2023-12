Motociclista é levado para hospital após acidente envolvendo três veículos no Primeiro de Maio

Um homem foi levado para o hospital após um acidente entre três veículos na avenida Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio, na manhã desta sexta-feira, 8, em Brusque. O caso ocorreu por volta das 8h53. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma moto e outros dois carros foram envolvidos no acidente.

Após chegarem no local, os bombeiros encontraram o condutor da moto Honda Bros, um homem de 38 anos, deitado na via. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita. Posteriormente foi encaminhado para o Hospital Azambuja.

O segundo veículo envolvido no acidente foi um Fiesta, conduzido por um homem de 33 anos. O condutur não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. O terceiro veículo foi uma Saveiro que estava estacionada ao lado da pista.

A dinâmica do acidente não foi informada pelos bombeiros, assim como a identidade das vítimas.

