Motociclista e motorista são levados ao hospital após acidente na Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista de 26 anos e a motociclista de um carro, de 31, foram levados ao hospital após acidente na tarde desta terça-feira, 16, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. A colisão foi registrada por volta de 13h10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do bairro Volta Grande. Ele foi encontrado já sem capacete e apresentava escoriações nos dois joelhos. O motociclista foi levado pelos bombeiros ao Hospital Azambuja.

Já a condutora do carro relatou ter batido o braço esquerdo na porta do veículo e apresentava uma contusão na região. Ela também foi levada ao hospital.

Os veículos ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

