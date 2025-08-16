Motociclista e passageira ficam feridos em acidente envolvendo dois carros na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um motociclista e a passageira ficaram feridos após acidente envolvendo outros dois carros no fim da tarde de sexta-feira, 15, na rodovia Ivo Silveira. O acidente foi registrado por volta das 18h20, no bairro Bateias, em Brusque.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um carro, modelo Mitsubishi Pajero, bateu na tarseira da moto, modelo Kawasaki/Ninja. Com o baque, o motociclista acabou caindo na pista contraria e acabou sendo atropelado por outro veículo, modelo Jeep/Compass.

O motociclista, de 24 anos, teve fratura na perna esquerda, além de escoriações no cotovelo do braço direito. Os socorristas realizaram a contenção da hemorragia e o encaminharam para o Hospital Azambuja.

A passageira, de 22 anos, apresentou dores na região lombar e arcos costais anteriores direito. A mulher também foi conduzida ao Hospital Azambuja para cuidados médicos. Os motoristas dos carros envolvidos no acidente não tiveram ferimentos.