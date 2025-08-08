Motociclista envolvido em acidente na rodovia Antônio Heil, em Brusque, teve que amputar a perna

Francisco Leandro dos Reis Araújo, motociclista de 22 anos que sofreu diversas fraturas após um acidente com um carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque, no domingo, 3, teve que amputar a perna esquerda. Ele deixou a UTI do Hospital Azambuja na noite de quinta-feira, 7, e segue internado.

Em entrevista à reportagem do jornal O Município, Francisco conta que ainda deve permanecer no hospital para o tratamento pós-operatório. No momento, um amigo cuida dele enquanto aguarda a chegada da mãe, que vem do Pará para Brusque neste sábado, 9.

A família criou uma vaquinha para ajudar nos custos do tratamento. As doações podem ser feitas via chave Pix 91984415090, em nome de Ana Célia Sousa dos Reis.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 21h de domingo, no bairro Nova Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu fratura exposta no fêmur esquerdo distal, laceração na região da patela esquerda, fratura fechada na fíbula esquerda medial, hemorragia venosa ativa e escoriações nos membros inferiores e superiores do lado esquerdo. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Azambuja.

O outro veículo envolvido era um Ford Ka branco, conduzido por um homem de 56 anos, que não sofreu ferimentos e assinou termo de recusa de atendimento.

