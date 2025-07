Motociclista fica desacordada após colidir contra caminhão no São Pedro, em Brusque

Uma motociclista de 63 anos ficou desacordada após colidir contra um caminhão no bairro São Pedro, em Brusque, na madrugada desta terça-feira, 15. A Unidade de Suporte Avançado do Samu foi acionada por volta das 4h30.

Segundo o relatório dos socorristas, a mulher foi encontrada inconsciente e apresentava uma fratura exposta no tornozelo. Ela foi imobilizada e levada consciente ao Hospital Azambuja.

Imagens do acidente foram enviadas ao jornal O Município por um leitor que presenciou o ocorrido. Ele relatou que a motociclista tentou desviar do caminhão, que estava parado na via, mas se assustou com um carro que vinha no sentido contrário, momento em que acabou colidindo contra o caminhão. O leitor também afirmou que ela sofreu um ferimento na cabeça.

Leia também:

1. VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

2. “Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

3. Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

4. Igreja lotada encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

5. Relembre quando terremoto foi sentido em Brusque há sete anos; veja relatos

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: