Motociclista fica ferida após colisão com carro na rodovia Antônio Heil, em Brusque

Uma mulher de 52 anos ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira, 23, na rodovia Antônio Heil, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 7h40, no quilômetro 21 da via, no bairro Planalto.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a motociclista pilotava uma Honda NXR 150 Bros no sentido Itajaí–Brusque, pela pista da esquerda, quando um carro Fiat Pálio, conduzido por uma mulher de 30 anos, saiu da rua Waldemar Merizio. O carro parou no acostamento e aguardou para cruzar a rodovia no sentido contrário.

Ainda conforme o relatório policial, um caminhão que trafegava pela faixa da direita reduziu a velocidade, sinalizando para o Pálio atravessar. Ao realizar a travessia, o carro cortou a frente da motocicleta, ocasionando a colisão.

A condutora da moto foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e levada ao Hospital Azambuja, onde permaneceu sob cuidados médicos. Em razão disso, a polícia não conseguiu colher seu depoimento no momento da ocorrência.

O acidente causou danos materiais em ambos os veículos — o garfo dianteiro, guidão e carenagem da motocicleta foram danificados, assim como o parachoque e paralama dianteiro esquerdo do automóvel. A rodovia foi liberada após o atendimento da ocorrência, encerrada por volta das 10h50.

