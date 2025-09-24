Motociclista fica ferida após colisão com carro na rua João Bauer, no Centro de Brusque
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira
Uma mulher de 31 anos ficou ferida após a moto que ela conduzia bater na traseira de um carro Hyundai Creta, no fim da manhã desta quarta-feira, na rua João Bauer, no Centro de Brusque.
O acidente aconteceu por volta das 11h, próximo a uma faixa de pedestres. As informações foram obtidas pela reportagem do jornal O Município, que esteve no local.
Segundo informações apuradas, a motorista do Creta, de 23 anos, seguia pela faixa da esquerda quando percebeu que o veículo à direita havia parado e ligado o pisca-alerta para a passagem de um pedestre.
Ela também parou e acionou o alerta. Nesse momento, a motociclista, que seguia atrás com o irmão de 20 anos como passageiro, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do carro. Os dois caíram no asfalto.
A condutora do carro não se feriu e permaneceu no local durante todo o atendimento, recebendo apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A motociclista teve a perna direita imobilizada, foi colocada em uma maca e encaminhada ao hospital. O irmão dela sofreu apenas escoriações leves no braço esquerdo e não precisou de atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 11h para atender a ocorrência. A Polícia Militar auxiliou na segurança do trânsito até a retirada dos veículos.
Colaborou: João Henrique Krieger
