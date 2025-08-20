Motociclista fica ferido ao colidir em carro e atingir bomba de combustível em Brusque

Um motociclista ficou ferido ao colidir com um carro e atingir uma bomba de combustível no bairro Souza Cruz, em Brusque, na tarde de terça-feira, 19. O caso ocorreu na rua Maximiliano Furbringer, por volta das 13h40.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o carro Hyundai HB20 era conduzido por uma jovem de 20 anos e seguia no sentido Brusque-Botuverá quando tentou fazer uma conversão à esquerda.

Nesse momento, uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, conduzida por um homem de 45 anos, colidiu na lateral do veículo e, em seguida, atingiu a bomba de combustível de um posto.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja com ferimentos leves. A condutora do carro não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária realizou a sinalização do local e emitiu o boletim de ocorrência.

Leia também:

1. Feijoada Bergamasca acontece nesta semana com show de Gusttavo Lima: “vai entrar para a história”

2. Brusque registra alta nos homicídios em 2025 e ano se torna um dos mais violentos desde 2008

3. Personal trainer morre após grave acidente entre três veículos na BR-101, em Palhoça

4. Prefeitura de Brusque envia projeto à Câmara e aguarda aval de financiamento de R$ 100 milhões para revitalizar ruas

5. VÍDEO – Bombeiros socorrem bebê recém-nascido engasgado em São João Batista

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

