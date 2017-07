Motociclista fica ferido ao ser atingido por veículo, no Centro 2

Um motociclista ficou com as pernas feridas ao ser atingido por um veículo, no início da tarde desta sexta-feira, 28, na rua Gustavo Halfpap, no Centro 2.

O acidente envolveu um Versailles, de Rio dos Cedros e um motocicleta Honda CG, que ficou bastante danificada e presa entre o carro e o guard rail.

A colisão ocorreu quando o veículo descia o morro e, por conta do asfalto molhado, o freio do veículo ficou comprometido. Com isso, o carro invadiu a pista contrária e atingiu a motocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o piloto, que não teve o nome divulgado, ao Hospital Azambuja.