Motociclista fica ferido após acidente com carro na rodovia Antônio Heil, no bairro Limeira

Um motociclista de 64 anos ficou ferido após um acidente com um carro na rodovia Antônio Heil, no bairro Limoeiro, em Brusque, nesta segunda-feira, 24.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o fato aconteceu no quilômetro 23,85 da rodovia. Os agentes foram acionados por volta das 8h para atender a ocorrência de acidente do tipo colisão lateral.

O acidente envolveu um Fiat Uno, com placas de Itajaí, e uma motoneta Honda Biz, de Brusque. O carro era conduzido por um homem de 68 anos, já a motoneta era conduzida pela vítima, um homem de 64.

De acordo com as informações do motorista do carro, repassadas à polícia, ambos os veículos transitavam pela rodovia no sentido Brusque-Itajaí, quando, de repente, o condutor da motoneta colidiu na lateral do carro no momento em que foi mudar de faixa.

Por conta do acidente, o motociclista sofreu ferimentos leves. A PMRv informou que não foi possível falar com a vítima, pois ela estava sendo atendida por médicos.

O carro foi liberado para o condutor, enquanto a motoneta foi autuada por licença irregular e o condutor por dirigir com habilitação vencida. O automóvel foi recolhido pelos agentes.

Leia também:

1. Moradores do bairro Nova Brasília, em Brusque, reclamam de rua com buracos: “prefeitura começou, mas não concluiu o serviço”

2. Conheça a história do imigrante alemão que jogava escravos dentro de fossos como punição em Brusque

3. VÍDEO – Mulher escapa de atropelamento em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina

4. Prefeitura de Brusque realizará leilão de imóveis ociosos para adquirir terrenos de novos terminais de ônibus

5. “Pai de família espetacular”: amigos se despedem de ex-diretor geral da Prefeitura de Brusque que morreu aos 59 anos

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: