Motociclista fica ferido após acidente com carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na manhã desta quinta-feira, 13. A vítima foi o motociclista, que foi levado para o Hospital Azambuja. O acidente aconteceu no bairro Bateas.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente tratou-se de uma colisão longitudinal no mesmo sentido.

No relatório dos agentes foi relatado que, pelos dados colhidos no local, foi identificado que o veículo Honda City, com placas de Brusque, conduzido por uma mulher de 35 anos, transitava pela rodovia SC-108, no sentido Brusque-Gaspar, quando próximo ao km 119,950, fez uma conversão à esquerda. Neste momento, a motocicleta Honda CG 125, de Blumenau, conduzida por um homem de 25 anos, que transitava logo atrás, colidiu na lateral esquerda da traseira do veículo.

Ainda de acordo com os policiais, o carro não parou à direita para cruzar a rodovia, assim como a motocicleta não estava na distância de segurança.

O motociclista sofreu lesões corporais leves, mas foi levado para o hospital. Mais informações sobre o acidente não foram divulgadas.

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: