Motociclista fica ferido após acidente com carro na rodovia Ivo Silveira

Um homem ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto na rodovia Ivo Silveira, em Gaspar. O fato ocorreu no quilômetro 106, na altura do bairro Bateias, por volta das 12h. A Polícia Militar Rodoviária Federal (PMRv) esteve no local e prestou apoio ao Corpo de Bombeiros na ocorrência.

De acordo com PMRv, uma equipe de policiais fazia o deslocamento na via quando encontraram uma viatura dos bombeiros em atendimento. Os policiais foram informados que se tratava de um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto.

A vítima, homem de 28 anos, relatou às autoridades que um veículo que transitava na sua frente teria, repentinamente, diminuído a velocidade e, sem sinalizar, manobrou para a direita, em direção ao acostamento, não conseguindo desviar, vindo a colidir na sua moto. Ele foi conduzido ao Hospital de Gaspar com lesões leves.

Consta no relatório da PMRv que o condutor do carro não estava no local no momento em que os policiais chegarem na cena.

Um boletim de ocorrência foi realizado. Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

