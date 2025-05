Motociclista fica ferido após acidente com carro no Jardim Maluche em Brusque

Um homem ficou ferido após um acidente entre um carro e uma moto na rua Maximiliano Furbringer, no bairro Jardim Maluche, em Brusque. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 19.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os agentes foram acionados por volta de 11h30. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima era um homem de 36 anos, que logo foi levado para o Hospital Azambuja com ferimentos leves. Ele conduzia uma Yamaha 150 Factor. Os agentes não conseguiram conversar com a vítima.

O carro Renault Logan era conduzido por um homem de 26 anos, que não ficou ferido.

Segundo o relatório da PMRv, o Logan transitava pela rodovia no sentido Jardim Maluche-Dom Joaquim, quando, ao tentar virar à esquerda para uma rua lateral, a motocicleta colidiu na lateral do veículo.

