Motociclista fica ferido após acidente com van na Beira Rio, em Brusque

Um motociclista foi encaminhado ao hospital com ferimentos após se envolver em um acidente com uma van na avenida Beira Rio, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 15, por volta das 10h15.

Uma testemunha relatou ao jornal O Município que o acidente envolveu uma Fiat Ducato e que o motociclista, de cerca de 50 anos, foi levado ao hospital com o ombro deslocado.

Segundo a mesma testemunha, a van estava na faixa de espera para acessar a Beira Rio quando a parte da frente atingiu a moto. Com o impacto, o motociclista foi lançado sobre a calçada.

