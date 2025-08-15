Motociclista fica ferido após acidente com van na Beira Rio, em Brusque

Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira

Um motociclista foi encaminhado ao hospital com ferimentos após se envolver em um acidente com uma van na avenida Beira Rio, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 15, por volta das 10h15.

Uma testemunha relatou ao jornal O Município que o acidente envolveu uma Fiat Ducato e que o motociclista, de cerca de 50 anos, foi levado ao hospital com o ombro deslocado.

Segundo a mesma testemunha, a van estava na faixa de espera para acessar a Beira Rio quando a parte da frente atingiu a moto. Com o impacto, o motociclista foi lançado sobre a calçada.

