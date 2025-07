Motociclista fica ferido após acidente com van na Beira Rio, em Brusque

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após uma colisão com uma van na avenida Beira Rio, no Centro de Brusque, na tarde desta quarta-feira, 9. O acidente ocorreu próximo à rodoviária e causou pouco impacto no trânsito.

Conforme apurado pela reportagem no local junto à Polícia Militar, o homem sofreu ferimentos leves no joelho e já havia sido levado ao hospital pelos bombeiros. No momento do atendimento, ele não soube explicar a dinâmica do acidente e estava um pouco confuso.

O condutor da van, um homem de 54 anos que trabalhava para uma empresa, relatou que ambos seguiam no sentido Santa Rita–Centro. Em determinado momento, o motorista da van sinalizou para entrar na rua Evaldo Bohn, que dá acesso à rodovia, quando o motociclista, que vinha logo atrás, colidiu na traseira do veículo.

